ФДМ просить суд розірвати договір по «Луганськтепловозу»

Фонд державного майна України (ФДМ) звернувся з позовом до Київського господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій «Луганськтепловозу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Фонд держмайна вимагає від покупця «Луганськтепловоза» – управляючої компанії «Брянський машзавод», відшкодувати неустойку за несплату у встановлений термін коштів за придбаний пакет «Луганськтепловоза» у розмірі 82 млн. грн., а також пеню у розмірі 2 млн. 177 тис. грн.

Як відзначили у Фонді, причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

За інформацією прес-служби, позов до господарського суду Києва Фонд держмайна подав 8 жовтня ц.р. Суд ще не призначив дату його розгляду.

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський суд задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу декілька рішень Фонду державного майна України, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, за інформацією прес-служби ФДМ, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений Фондом держмайна з покупцем «Луганськтепловозу» – управляючою компанією «Брянський машзавод».

Фонд держмайна чекає офіційного повідомлення про прийняте Господарським судом рішення, після чого ухвалюватиме рішення про свої подальші дії.