Євро на міжбанку значно зріс

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9530 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9465/7,9495 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,9425/7,9475 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2632/0,2636 грн./рубль, до 12:00 ціни виросли - 0,2637/0,2639 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2634/0,2636 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,1099 рублів за долар (- 0,0759).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3915/1,3970 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0965/11,1090 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,1115/11,1175 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 11,0925/11,1055 грн./євро.