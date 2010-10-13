Азаров обіцяє підтримувати великі інвестиційні проекти

Уряд України на своєму рівні надаватиме підтримку реалізації великих інвестиційних проектів у країні, які здійснюватимуться за участю іноземних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час виступу на конференції "Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки", яка проходить в Королівському інституті міжнародних відносин Бельгії "Егмон".

"Ми такі проекти підтримуватимемо на рівні уряду. Ми створимо при уряді Раду інвесторів, і запрошуємо Вас взяти участь у роботі цієї ради", - сказав М.АЗАРОВ.

Він особливо зазначив, що уряд, також у межах своєї компетенції, вирішуватиме усі конфліктні ситуації, з якими зіткнуться іноземні інвестори в процесі реалізації проектів.

"Ми готові будь-які конфлікти, які підвідомчі і проходять по лінії уряду, розбирати і вирішувати. Ми оптимістично налаштовані на приплив інвестицій в нашу країну", - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем'єр підкреслив, що сьогодні усі роботи з підготовки до Євро- 2012 в Україні йдуть за графіком.

"Я думаю, що до Євро- 2012 країна вирішить безліч своїх інфраструктурних завдань", - сказав М.АЗАРОВ.

Запрошуючи інвесторів в Україну, М. АЗАРОВ зазначив, що великий інтерес може викликати і туристична сфера, оскільки в Україні хороші кліматичні умови, багата історія і потенціал розвитку різних видів відпочинку, у тому числі і на березі моря, і в горах.

"Україна дуже красива країна. Я учора був у Чернігові - це одна з прадавніх наших областей. Я був вражений, наскільки наша країна красива і наскільки цікава і в історичному, і в культурному плані", - сказав прем'єр-міністр України.