Яценюк пропонує відмовитися від прийняття Податкового кодексу

Лідер політичної партії "Фронт змін", народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК у підготовленому законопроекті, який він планує подати на розгляд Верховної Ради, пропонує відмовитися від прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час прес-конференції в Кіровограді.

У той же час народний депутат пропонує скоротити податок на додану вартість, ставку оподаткування прибутків громадян і ставку податку на прибуток підприємств.

"Я проаналізував різні закриті джерела. Невідшкодований ПДВ сьогодні складає близько 50 млрд. грн., а не 3 млрд. грн., які наводить Податкова адміністрація. Ці кошти треба повністю повернути", - зазначив лідер партії.

Серед інших пропозицій А. ЯЦЕНЮК назвав впровадження електронної системи відшкодування ПДВ і введення для суб'єктів малого і середнього бізнесу спеціальної програми податкових канікул, яка стимулювала б їх розвиток через компенсацію процентних ставок за кредитом.

За словами А. ЯЦЕНЮКА, його законопроект також передбачає створення державної програми фінансування зайнятості населення на кожному підприємстві.

"Зараз я не бачу економічної програми уряду, окрім розмов про необхідність підвищення тарифів і пенсійного віку. Як можна підвищувати пенсійний вік до 65 років, якщо середня тривалість життя в Україні - 62 роки"? - запитав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, проблему банкрутства Пенсійного фонду треба вирішувати у першу чергу шляхом створення робочих місць.