Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9430-7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9430/7,9540 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2649/0,2653 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,1820/11,1995 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,4086/1,4088 дол./євро (вівторок, 13 жовтня – 1,3967/1,3969 дол./євро).

В середу, 13 жовтня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня – 7,9100/7,9420.