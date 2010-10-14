Аудитори виявили факти нецільового використання державних коштів урядом Тимошенко

Міжнародні аудитори виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники фірм, які здійснювали аудит, - Trout Cacheris, PLLC і Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc.

«Розслідування виявило докази нецільового використання державних коштів і шахрайства за участю посадовців попереднього уряду України, деяких міністерств і приватних компаній», - говориться у звіті за результатами аудиту.

Розслідування проводилося за шістьма раніше визначеними напрямами.

Так, аудитори виявили факт придбання в листопаді 2009 року для Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України 27 автомобілів марки Renault Master за ціною 799 тис. грн. за один автомобіль. Транспортні засоби було ввезено до України в 2007 році за ціною близько 242 тис. грн. за автомобіль.

Під час аудиту була проведена перевірка факту закупівлі цукру Державним комітетом України з державного матеріального резерву в лютому 2010 року. Держкомрезерв уклав договір з компанією-посередником на постачання 22150 тонн цукру за ціною 11000 грн. за тонну, на загальну суму більш як 243 млн. грн. «Держкомрезерв здійснив передоплату в повному обсягу до березня 2010 року, але тільки 5000 тонн цукру було поставлено станом на кінець серпня 2010 року», - говориться у звіті.

Аудиторами було здійснено розслідування використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу в сумі 320 млн. євро. «Грошові кошти в повному обсягу мали зберігатися на окремих рахунках і використовуватися лише для реалізації проектів з охорони природи. Натомість прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО три рази доручала Державному казначейству здійснити переказ значних сум із одержаних 320 млн. євро з окремих рахунків... на спільний рахунок державного казначейства, що є порушенням умов міжнародних договорів», - говориться у звіті, при цьому зазначається, що із зазначених коштів 200 млн. євро (2,3 млрд. грн.) було безповоротно перераховано в липні та серпні 2009 року до Пенсійного фонду України.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому і куди було спрямовано ці гроші.