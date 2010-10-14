Аудитори виявили факти фінпорушень уряду Тимошенко

Міжнародні аудитори виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду ТИМОШЕНКО.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявили представники фірм, які здійснювали аудит (Trout Cacheris, PLLC і Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc).

«Розслідування виявило докази нецільового використання державних коштів і шахрайства за участю посадовців попереднього уряду України, деяких міністерств і приватних компаній», - йдеться у звіті за результатами аудиту.

Розслідування проводилося за шести заздалегідь визначеними напрямами.

Так, аудитори виявили факт придбання в листопаді 2009 року для Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України 27 автомобілів марки Renault Master за ціною 799 тис. грн. за один автомобіль. Транспортні засоби було ввезено в Україну в 2007 році за ціною близько 242 тис. грн. за автомобіль.

Під час аудиту було проведено перевірку факту закупівлі цукру Державним комітетом України з державного матеріального резерву в лютому 2010 року. Держкомрезерв уклав договір з компанією-посередником на постачання 22150 тонн цукру за ціною 11000 грн. за тонну, на загальну суму більш як 243 млн. грн. «Держкомрезерв здійснив передоплату в повному обсягу до березня 2010 року, але тільки 5000 тонн цукру було поставлено станом на кінець серпня 2010 року», - йдеться у звіті.

Аудиторами було здійснено розслідування використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу в сумі 320 млн. євро. «Грошові кошти в повному обсягу повинні були зберігатися на окремих рахунках і використовуватися винятково для реалізації проектів з охорони природи. Натомість прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО тричі доручала Державному казначейству здійснити переведення значних сум з одержаних 320 млн. євро з окремих рахунків. на загальний рахунок Державного казначейства, що є порушенням умов міжнародних договорів», - йдеться у звіті. При цьому зазначається, що із вказаних коштів 200 млн. євро (2,3 млрд. грн.) було безповоротно перераховано в липні і серпні 2009 року до Пенсійного фонду України.

Аудитори також заявляють про порушення при закупівлі Міністерством охорони здоров`я України автомобілів "Опель-комбо", лікарських засобів і медобладнання. Йдеться про закупівлю 1000 транспортних засобів для споживчих потреб, які мали обмежене медичне призначення. Для фінансування їх придбання Мінохоронздоров`я здійснило позику у розмірі 101 млн. євро. У звіті наголошується, що державні кошти було витрачено на придбання «можливо не потрібного устаткування і транспортних засобів», які також використовувалися як пересувна рекламна акція програми уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Аудитори також заявляють про шахрайські дії в 2008-2009 рр. під час придбання Мінохоронздоров`я через низку підставних фірм-посередників вакцин і лікарських препаратів на суму понад 250 млн. грн. і медичного устаткування на суму 100 млн. грн. «Замість придбання вакцин і медичного устаткування безпосередньо від виробників, українські компанії купували товари через компанії-посередники, більшість з яких були офшорні підставні компанії, з метою приховання ціни виробника й отримання більшої надбавки», - зазначається у звіті.

Ще одним об`єктом вивчення стало фінансування програми реєстрації прав власності на земельні ділянки в сумі 6,4 млн. грн., яка була прийнята урядом Ю.ТИМОШЕНКО. У звіті сказано, що вказані кошти були виділені із Стабілізаційного фонду держбюджету без необхідного на те узгодження з профільним комітетом Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів в 2008-2009 рр. і I кварталі 2010 р. компанію “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон).