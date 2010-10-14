Експерт: ставки за іпотекою до кінця року можуть знизитися на 1,5-2%

Процентні ставки за іпотечними кредитами до кінця поточного року можуть знизитися на 1,5-2%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив регіональний менеджер Piraeus Bank Ігор КЛИМЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні практично кожного тижня якийсь з банків знижує ставки. Така тенденція є, і вона до кінця року продовжуватиметься. Можливо, зниження на 1,5-2% до кінця року ми можемо чекати, якщо збережеться тенденція, яка спостерігається в останні два квартали», – сказав він.

На думку експерта, застосування банками плаваючої ставки за іпотечними кредитами може привести до того, що позичальники платитимуть менше, оскільки сьогодні спостерігається тенденція зниження ставок за депозитами, що, у свою чергу, спричинить зниження ставок за іпотекою.

І.Клименко вважає, що до докризових ставок за іпотечними кредитами у розмірі 12-13% в гривні «ми зможемо прийти не раніше, ніж через півтора роки».

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», розміщеними на сайті компанії, на початок жовтня ц.р. середня реальна ставка за іпотечними кредитами на вторинному ринку житла складає 21,3% річних. При цьому середня процентна ставка за іпотекою строком на 20 років складає 19,76%. Сьогодні іпотечне кредитування на вторинному ринку житла надають 17 банків.