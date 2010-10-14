Литвин заявляє, що держбюджет-2011 буде ухвалений до нового року

До нового року буде прийнятий бюджет на 2011 рік, бо «в нас просто іншого виходу немає».

Про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

При цьому він додав: «Тим паче, що у нас продовжується співпраця з МВФ, то треба дотримуватись параметрів, які передбачені відповідною угодою». Він зазначив, що для того, щоб можна було дотримуватись параметрів, зокрема, дефіциту бюджету, необхідно «прийняти цей документ».

В.ЛИТВИН повідомив, що зараз уряд працює над проектом бюджету на 2011 рік. За його словами, сьогодні вранці він мав розмову з міністром фінансів України і «вони вже працюють, виходячи з того, що буде прийнятий, очевидно зі змінами та доповненнями, цей Податковий кодекс, над яким зараз працює Верховна Рада».

В.ЛИТВИН зазначив, що «десь числа 3, 4 або 5 листопада, очевидно, він (йдеться про проект Податкового кодексу – УНІАН) має бути готовий до розгляду в другому читанні».

У той же час, В.ЛИТВИН додав, що необхідно «дуже прискіпливо узгодити всі позиції з Президентом, бо він останнє слово буде казати – підписувати, а тут нам на вето нариватися не потрібно».

Він додав, що також необхідно почути тих людей, які сьогодні критикують проект Податкового кодексу, який внесений на розгляд парламенту урядом України.