Міжбанк закрився на рівні 7,9425/7,9465 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9430/7,9540 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9440/7,9480 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9425/7,9465 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2649/0,2653 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2650/0,2652 грн./рубль. На час закриття ціни піднялися до 0,2653/0,2655 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,0075 рублів за долар (-0,1024).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3955/1,4120 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1820/11,1995 грн./євро, до 12:00 ціни дещо знизилися – 11,1810/11,1895 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору – 11,1925/11,2045 грн./євро.