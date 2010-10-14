Ощадбанк Росії має намір до 2014 р. збільшити свою частку на ринку України

Ощадбанк Росії має намір до 2014 року збільшити свою частку на ринку України з 1% до 3,5%.

Про це заявив президент, голова правління Ощадбанку Російської Федерації Герман ГРЕФ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми маємо хороші перспективи органічного зростання. Завдання – протягом трьох років в три рази збільшити наш баланс, - сказав Г.Греф, - поки ми маємо на ринку частку дуже невелику, близько 1%. До 2014 р. ми займатимемо частку близько 3,5%».

Характеризуючи ситуацію в банківському секторі України, Г.Греф відзначив значну кількість «нестандартних ситуацій» і «нестандартну поведінку позичальників». Наприклад, він відзначив факти нестандартних судових рішень (в Україні мали місце судові рішення за позовом позичальників про визнання недійсними укладених кредитних договорів – УНІАН).

«Це все створює великі перешкоди для масових інвестицій в банківський сектор як таких», - сказав Г.Греф.

Серед першочергових завдань в банківському секторі України банкір назвав «оздоровлення ситуації у сфері валютного регулювання».

Довідка УНІАН. АТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії» ("Ощадбанк Росії", м. Київ) зареєстроване в червні 2001 року, є 100% дочірним банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).