Експерт: ставки за депозитами для бізнесу у вересні впали майже на два пункти

Ставки за депозитами для бізнесу протягом вересня цього року впали за окремими видами банківських продуктів майже на два процентні пункти.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

На його думку, «це обумовлено тим, що в умовах приросту депозитного портфеля, за яким банки несуть витрати, ще більше загострюється питання розміщення надмірної ліквідності в активні операції». Нарощувати ж обсяги нових видач кредитів можна лише за умови зниження їх вартості, вважає експерт.

Проте при цьому, підкреслив С.МІШТА, зниження вартості депозитів та їх приріст не викликав буму кредитування економіки. «За час кризи кредитна якість позичальників серйозно постраждала, і банки, ставши обережнішими, кредитують дуже вибірково», - відзначив він.