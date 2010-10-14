Курс Нацбанку 15 жовтня

Нацбанк встановив 15 жовтня курс гривні:100 USD США – 790.8800 (14 жовтня – 790.9900)100 EUR – 1115.2199 (14 жовтня – 1104.0638)10 RUR – 2.6423 (14 жовтня – 2.6255) Облікові курси банківських металів НБУ з 15 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-109200.76 (14 жовтня-107455.99)961XAG 10Срібло-1936.87(14 жовтня-1861.20)962XPT 10Платина-135477.74(14 жовтня-134310.10)964XPD 10Паладій47057.36(14 жовтня-46905.71)

Нацбанк встановив 15 жовтня курс гривні: 100 USD США – 790.8800 (14 жовтня – 790.9900) 100 EUR – 1115.2199 (14 жовтня – 1104.0638) 10 RUR – 2.6423 (14 жовтня – 2.6255) Облікові курси банківських металів НБУ з 15 жовтня за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-109200.76 (14 жовтня-107455.99) 961XAG 10Срібло-1936.87(14 жовтня-1861.20) 962XPT 10Платина-135477.74(14 жовтня-134310.10) 964XPD 10Паладій47057.36(14 жовтня-46905.71)

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