Експорт малого та середнього бізнесу позбавлений підтримки

Кабінет міністрів України скасовує підтримку експортної діяльності малого і середнього бізнесу.

Згідно з урядовим розпорядженням від 12 жовтня 2010 р. №1978-р, текст якого розміщено на офіційному сайті КМУ, вносяться зміни до плану заходів щодо підтримки експортної діяльності суб`єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням Кабміну від 21 травня 2009 р. №569.

Зокрема, з цього плану виключається пункт 6, яким передбачалося скорочення для підприємства на 50% суми податку на прибуток, одержаний в результаті приросту обсягів експорту продукції. Також цим пунктом передбачалося забезпечення гарантованого своєчасного відшкодування податку на додану вартість підприємствам.