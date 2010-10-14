Експорт малого та середнього бізнесу позбавлений підтримки
19:18, 14 жовтня 2010Фінанси
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Розпорядження уряду
Кабінет міністрів України скасовує підтримку експортної діяльності малого і середнього бізнесу.
Згідно з урядовим розпорядженням від 12 жовтня 2010 р. №1978-р, текст якого розміщено на офіційному сайті КМУ, вносяться зміни до плану заходів щодо підтримки експортної діяльності суб`єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням Кабміну від 21 травня 2009 р. №569.
Зокрема, з цього плану виключається пункт 6, яким передбачалося скорочення для підприємства на 50% суми податку на прибуток, одержаний в результаті приросту обсягів експорту продукції. Також цим пунктом передбачалося забезпечення гарантованого своєчасного відшкодування податку на додану вартість підприємствам.
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