Індекс ділових очікувань в Україні знизився

В Україні індекс ділових очікувань у III кварталі знизився з 121,8% до 115,4%, повідомляє Національний банк України.

Результати опитування щодо ділових очікувань підприємств у III кварталі 2010 року, яке було проведене в серпні ц.р., обнародувані на сайті Нацбанку.

«За прогнозами респондентів, у наступні 12 місяців усі складові індексу, окрім інвестиційних витрат на виконання будівельних робіт, погіршуватимуться, хоча баланси відповідей щодо фінансово-економічного становища підприємств, обсягів реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, інвестиційних вкладень і зайнятості залишаються позитивними», - йдеться в інформації.

Згідно з результатами опитування, респонденти чекають сповільнення зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Про це свідчить зниження балансу очікувань (різниця між відсотком позитивних і негативних оцінок) на 19,7 п.п. до 17,5%.

Інфляційні очікування, після послідовного зниження впродовж трьох попередніх кварталів, зросли і склали в середньому 14,5% на наступні 12 місяців проти 11,8% у попередньому кварталі. Основними чинниками впливу на споживчі ціни респонденти назвали зростання витрат на виробництво і доходи населення. Істотно посилився вплив на інфляцію очікуваних податкових змін. Оцінки впливу на інфляційні процеси коливань обмінного курсу гривні і дій НБУ продовжували знижуватися.

Частка респондентів, які не чекають змін курсу гривні до долара США і євро, зменшилася.

Оцінки поточної економічної активності залишаються стриманими, що свідчить про повільне відновлення економіки. Згідно з результатами опитування, респонденти продовжують негативно оцінювати поточний фінансово-економічне становище своїх підприємств, хоча негативний баланс очікувань зменшився і склав «мінус» 9,7% проти «мінус» 18,0% в 2-му кварталі 2010 року.

Очікування щодо зростання цін на придбані товари і послуги і на продукцію власного виробництва посилилися. Виробничі витрати і витрати на оплату найнятих робітників збільшуватимуться. Зростання цін на сировину і матеріали та на енергоносії залишаються найвпливовішими чинниками змін початкових цін. Серед чинників, які стримують нарощування обсягів виробництва, найчастіше називалися надмірний податковий тиск і дуже високі ціни на енергоносії. Оцінка впливу курсових коливань на початкові ціни і нарощування виробництва продовжує знижуватися.

За даними НБУ, опитування проведене серед 1192 підприємств у всіх регіонах України, які представляють економіку за основними видами діяльності, формах власності, кількості працівників.

Надані результати є відображенням лише думки респондентів - керівників підприємств України у серпні 2010 року і не є оцінками НБУ.