Міжбанк відкрився котируваннями 7,9430/7,9485 грн./дол.
11:29, 15 жовтня 2010Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9430/7,9485 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2634/0,2637 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,1740/11,1865 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4070/1,4072 дол./євро (четвер, 14 жовтня, - 1,4086/1,4088 дол./євро).
У четвер, 14 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.
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