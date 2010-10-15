Міжбанк відкрився котируваннями 7,9430/7,9485 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9430/7,9485 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2634/0,2637 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,1740/11,1865 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4070/1,4072 дол./євро (четвер, 14 жовтня, - 1,4086/1,4088 дол./євро). У четвер, 14 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.

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