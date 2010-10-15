Експерт: темпи інфляції в Україні за підсумками року можуть скласти 12,4%

У зв`язку з циклом підвищення товарних цін, який починається в світовій економіці, утримати темпи інфляції в країні в межах 10% найближчі три-чотири роки буде дуже складно, інфляція в Україні за підсумками року може скласти 12,4%. Так вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Він також відзначив, що додають невпевненості в цьому питанні і проблеми з державним аграрним фондом і резервними запасами товарів першої необхідності. Це пов`язано з традиційним браком грошей в державному бюджеті.

За словами М.Івченка, за останні сім років темпи інфляції в Україні нижче 10% не знижувалися. Високі темпи інфляції у багатьох асоціюються з економічним зростанням. З одного боку це так. Однак з іншого боку, високі темпи інфляції стримують це зростання через високі ставки за кредитами і недокредитування національної економіки, особливо в період виходу з кризи. Наприклад, ставки за іпотечними кредитами в гривні в даний момент складають 22%.

"Україні рано чи пізно доведеться вирішувати задачу зі зниження темпів інфляції, щоби потрапити в когорту таких країн, як Польща, Чехія, Болгарія, Угорщина, Естонія, де темпи інфляції знаходяться в межах 4%. Це питання не менше шість-семи років", - підкреслив М.Івченко.

На думку експерта, темпи інфляції в жовтні навряд чи перевищать вересневий показник, оскільки внутрішні ціни на зерно знизилися через введення квот на експорт товарів даної групи.

За темпами зростання інфляції у вересні (10,5%) Україна займає одне з лідируючих місць серед країн СНД і східної Європи. Примітно, що за даним показником країна близька до Молдавії, Вірменії, Румунії, де частка тіньової економіки і рівень доларизації традиційно високі.

Темпи інфляції у вересні 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у країнах СНД і східної Європи:

1. Киргизія – 12,1%

2. Україна – 10,5%

3. Молдова – 8%

4. Вірменія – 7,8%

5. Румунія – 7,77%

6. Казахстан – 7%

7. Білорусь – 7%

8. Росія – 7%

9. Азербайджан – 5% (дані в порівнянні з січнем-серпнем 2009 року)

10. Таджикистан – 4,9%

11. Естонія – 4%

12. Угорщина – 3,8%

13. Болгарія – 3,5%

14. Польща – 2% (дані за липень)

15. Чехія – 2%

16. Литва – 1,8%

17. Латвія – 0,4%

З урахуванням останніх подій на світовому і вітчизняному ринках аналітики FOREX CLUB в Україні переглянули прогнозне значення темпів зростання інфляції в країні за підсумками 2010 року з 10,5% до 12,4%.