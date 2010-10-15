Аудит діяльності уряду Тимошенко виглядає як зведення політичне рахунків - Transparency International

У міжнародній антикорупційній мережі Transparency International вважають, що аудит, який нібито підтверджує корупцію членів Кабінету міністрів, очолюваного Юлією ТИМОШЕНКО, виглядає як політичне зведення рахунків.

Про це в інтерв’ю "Німецькій хвилі" заявив регіональний координатор організації зі Східної Європи та Центральної Азії Міклош МАРШАЛЛ.

За його словами, такий «аудит» дискредитує боротьбу з корупцією. «Ми вітаємо боротьбу зі зловживанням коштами платників податків. Будь-який урядовець у демократичній країні має бути підзвітним. Однак, судячи з повідомлень з України, згадане розслідування має суттєві недоліки: на мою думку, воно не було незалежним. Воно було проведене за дорученням нового уряду проти попереднього уряду. Дуже важко стверджувати, що тут йдеться про повноцінне розслідування, а не про «полювання на відьом», - зазначив М.МАРШАЛЛ.

Представник Transparency International не бачить сенсу у тому, щоб «викривати» у такий спосіб політичних опонентів, щойно прийшовши до влади, адже проблема корумпованості державної влади різних рівнів в Україні далеко не нова. «Важко стверджувати, що лише попередній уряд займався такого роду махінаціями. Якщо ми подивимося на індекс сприйняття корупції, який ми щороку готуємо, то ми побачимо: Україна потерпає від непрозорих оборудок з державними фінансами вже двадцять років. Країна перебуває на дні світового рейтингу корумпованості. Отже, на моє переконання, якщо пані ТИМОШЕНКО зловживала грішми, вона має за це відповідати. Але тоді мають понести відповідальність і всі її попередники», - наголосив він.

За словами М.МАРШАЛЛА, у правових державах зазвичай розслідуванням випадків корупції у вищих органах влади займаються не уряди, які приходять одне одному на зміну, а незалежні правоохоронні органи. Він нагадав, що боротьба з корупцією має вестися постійно, і для цього Україні нарешті потрібно створити відповідні механізми. «Нинішнє розслідування, яке проводилося юридичною фірмою, пов’язаною з однією з партій, - це популізм. Ми всі знаємо, що українська економіка наскрізь корумпована. Знайти чиїсь зловживання неважко. Тут не варто вирізняти того чи іншого політика – це повальне явище», - вважає М.МАРШАЛЛ.

Замість «політичних маневрів, які дискредитують боротьбу з корупцією», на думку представника Transparency, уряду варто було би розібратися із сумнівними явищами у нинішній владній команді і зайнятися побудовою інституційної системи «стримувань і противаг». «Якщо подивитися на Україну, ми бачимо численні конфлікти інтересів, коли немає чіткої межі між приватними і суспільними інтересами. Як всім нам відомо, голова Служби Безпеки України є одним з найбагатших у країні власників ЗМІ. Він одночасно також сидить у державних регуляторних органах з питань мовлення. Це серйозна проблема», - сказав М.МАРШАЛЛ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках. Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, представники БЮТ заявили, що аудит діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО, проведений іноземними компаніями, не має нічого спільного зі справжнім аудитом, носить виключно PR-характер і не матиме жодних юридичних наслідків.