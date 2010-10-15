МВФ готує нову місію в Україну

Міжнародний валютний фонд готує нову місію для роботи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив у телефонній розмові з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Сторони обговорили хід виконання програми співробітництва України та МВФ. Д.СТРОСС-КАН відзначив прогрес у виконанні урядом України цієї програми, зокрема щодо параметрів дефіциту держбюджету.

Він також поінформував Президента, що нині готується нова місія МВФ для роботи в Україні.

Сторони наголосили, що сьогодні є підстави говорити про продовження ефективної співпраці України та МВФ.

Як повідомляв УНІАН, програма співпраці з МВФ передбачає виділення Україні кредитів на загальну суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.