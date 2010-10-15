Міжбанк закрився на рівні 7,9430/7,9495 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9430/7,9485 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися – 7,9420/7,9455 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9430/7,9495 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/0,2637 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2631/0,2633 грн./рубль. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2630/0,2631 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,21 рубля за долар (+0,2025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4070/1,4072 дол./євро, а на 12:00 зросли до 1,4131/1,4133 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1740/11,1865 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,1890/11,1965 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні встановилися на значеннях 11,1830/11,1985 грн./євро.