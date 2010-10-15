Експерт: динаміка падіння процентних ставок за внесками фізосіб сповільнилася

Динаміка падіння процентних ставок за внесками фізичних осіб в останні декілька тижнів сповільнилася з тенденцією до стабілізації.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, «це недивно, оскільки тривале падіння мало привести ринок до певного оптимального для його учасників (як банків, так і вкладників) рівня процентних ставок».

Як прогнозує Н.Синявська, надалі ставки якщо і зменшуватимуться, то, швидше за все, значно меншими темпами. При цьому реальна динаміка залежатиме від безлічі чинників, серед яких і передбачуване введення податку на доходи за внесками, і реакції на нього вкладників, вважає вона.

Зокрема, привела приклад експерт, в період з 4 по 8 жовтня 2010 року умови за внесками фізичних осіб, які пропонуються банками, практично не змінювалися. Середня процентна ставка за внесками в гривні і доларах США дещо зменшилася – в середньому на 0,05 процентних пунктів, за внесками в євровалюті – залишилася на рівні минулого тижня, відзначила Н.Синявська.