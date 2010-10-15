Експерт: на ринку кредитування продовжується пожвавлення

На ринку кредитування фізичних осіб в Україні продовжується пожвавлення.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона підкреслила, що банки поступово розширюють свої кредитні програми, а також переглядають умови діючих продуктів у бік їх пом`якшення. Найактивніше банки переглядають умови кредитування на придбання автотранспорту, відзначила експерт.

За словами Н.Синявської, кредитні ставки поступово знижуються. При цьому тенденцією стала поява в умовах кредитування так званих «плаваючих» ставок, які, на відміну від фіксованих, переглядаються банком один раз в рік, найчастіше в прив`язці до ціни ресурсів на дату перегляду, повідомила експерт. Вона пояснила, що плаваючі ставки нижче фіксованих ставок, крім того, можуть бути привабливі як для банку, так і для позичальника, прозорістю механізму зміни.