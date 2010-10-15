За тиждень відбудеться презентація проекту Митного кодексу – Тігіпко

Проект Митного кодексу буде презентовано через тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Харкові віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, говорячи про заходи, які можуть стабілізувати цінову ситуацію на ринку.

«Якщо говорити про сільське господарство, то на підході митне законодавство. Група підприємців – Рада підприємців, Рада роботодавців – закінчують (розробляти проект Митного кодексу). За тиждень ми видамо новий підхід до митного законодавства, де буде максимум прямих норм», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, норми нового Митного кодексу будуть максимально наближені до європейських.

«Завдання, як і в Податковому кодексі, так і в Митному – мінімум контакту чиновника з бізнесом. Потрібно вийти на той варіант, як у Європі», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Чинний Митний кодекс вступив у силу 1 січня 2004 року.