Путін готовий розглянути можливість участі України в Митному союзі та ЄЕП

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє про готовність розглянути можливість участі України в Митному союзі РФ, Білорусі та Казахстану і Єдиному економічному просторі з цими країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав на зустрічі глав урядів країн-учасниць Митного союзу в Москві.

«Питання стосується наших партнерів по СНД, по ЄврАзЕс. Деякі з них, як ви знаєте, давно, з перших кроків обговорення створення Митного союзу, а потім і Єдиного економічного простору, виявляють пряму цікавість до спільної роботи в рамках цих інтеграційних об`єднань. Ми обговорювали ці питання і з Таджикистаном, і з Киргизстаном», - сказав В.ПУТІН.

«І зараз, коли відкинуто політичну лузгу в наших відносинах із Україною, ми бачимо зацікавленість і українських партнерів у тому, щоб отримати максимальні вигоди у сфері економіки, перш за все від участі в різних інтеграційних об`єднаннях. Ми готові будемо обговорити ці процеси й участь у цих процесах будь-яких наших партнерів на пострадянському просторі», - підкреслив він.

На думку російського прем`єра, зрештою це піде лише на користь розвитку інтеграційних процесів на пострадянському просторі. При цьому він зазначив, що процес узгодження позицій є дуже складним і дуже тонким.

«І ті, хто приєднуватиметься пізніше, звичайно, повинні будуть виходити з тих домовленостей, яких нам у такій складній, важкій, я б сказав, роботі вдається досягти», - зазначив В.ПУТІН.

Він додав, що запуск Митного союзу вже приніс відчутні вигоди конкретним підприємствам і цілим галузям економіки, прискорив процеси відновлення післякризи.

За словами В.ПУТІНА, наступна мета, що відповідає логіці інтеграції, - це створення Єдиного економічного простору з вільним рухом товарів, послуг, капіталів, робочої сили, з узгодженою валютною й макроекономічною політикою.