Курс Нацбанка 18 жовтня
18:39, 15 жовтня 2010Фінанси
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Офіційний курс гривні НБУ 18 жовтня:100 USD США – 790.9000 (15 жовтня – 790.8800)100 EUR – 1114.2990 (15 жовтня – 1115.2199)10 RUR – 2.6255 (15 жовтня – 2.6423)Облікові курси банківських металів НБУ з 18 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 жовтня-109200.76)961XAG 10Срібло-1931.38(15 жовтня-1936.87)962XPT 10Платина-134532.09(15 жовтня-135477.74)964XPD 10Паладій-47216.73(15 жовтня-47057.36)
Офіційний курс гривні НБУ 18 жовтня:
100 USD США – 790.9000 (15 жовтня – 790.8800)
100 EUR – 1114.2990 (15 жовтня – 1115.2199)
10 RUR – 2.6255 (15 жовтня – 2.6423)
Облікові курси банківських металів НБУ з 18 жовтня
за 10 тройських унцій (грн.):
959XAU 10Золото-108926.70(15 жовтня-109200.76)
961XAG 10Срібло-1931.38(15 жовтня-1936.87)
962XPT 10Платина-134532.09(15 жовтня-135477.74)
964XPD 10Паладій-47216.73(15 жовтня-47057.36)
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