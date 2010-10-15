Курс Нацбанка 18 жовтня

Офіційний курс гривні НБУ 18 жовтня:100 USD США – 790.9000 (15 жовтня – 790.8800)100 EUR – 1114.2990 (15 жовтня – 1115.2199)10 RUR – 2.6255 (15 жовтня – 2.6423)Облікові курси банківських металів НБУ з 18 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 жовтня-109200.76)961XAG 10Срібло-1931.38(15 жовтня-1936.87)962XPT 10Платина-134532.09(15 жовтня-135477.74)964XPD 10Паладій-47216.73(15 жовтня-47057.36)

Офіційний курс гривні НБУ 18 жовтня: 100 USD США – 790.9000 (15 жовтня – 790.8800) 100 EUR – 1114.2990 (15 жовтня – 1115.2199) 10 RUR – 2.6255 (15 жовтня – 2.6423) Облікові курси банківських металів НБУ з 18 жовтня за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 жовтня-109200.76) 961XAG 10Срібло-1931.38(15 жовтня-1936.87) 962XPT 10Платина-134532.09(15 жовтня-135477.74) 964XPD 10Паладій-47216.73(15 жовтня-47057.36)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter