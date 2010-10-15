Курс Нацбанка 18 жовтня

18:39, 15 жовтня 2010
Фінанси
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Офіційний курс гривні НБУ 18 жовтня:100 USD США – 790.9000 (15 жовтня – 790.8800)100 EUR – 1114.2990 (15 жовтня – 1115.2199)10 RUR – 2.6255 (15 жовтня – 2.6423)Облікові курси банківських металів НБУ з 18 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 жовтня-109200.76)961XAG 10Срібло-1931.38(15 жовтня-1936.87)962XPT 10Платина-134532.09(15 жовтня-135477.74)964XPD 10Паладій-47216.73(15 жовтня-47057.36)   

Офіційний курс гривні НБУ 18 жовтня:

100 USD США – 790.9000 (15 жовтня – 790.8800)

100 EUR – 1114.2990 (15 жовтня – 1115.2199)

10 RUR – 2.6255 (15 жовтня – 2.6423)

Облікові курси банківських металів НБУ з 18 жовтня

за 10 тройських унцій (грн.):

959XAU 10Золото-108926.70(15 жовтня-109200.76)

961XAG 10Срібло-1931.38(15 жовтня-1936.87)

962XPT 10Платина-134532.09(15 жовтня-135477.74)

964XPD 10Паладій-47216.73(15 жовтня-47057.36)

 

 

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