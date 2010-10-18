Королевська підніме питання про створення ТСК з розслідування фактів тиску на бізнес

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА наполягатиме на створенні Слідчої комісії з розслідування фактів тиску на бізнес на поточному пленарному тижні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Зокрема, Н.КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів порушення прав підприємців і незаконного переслідування суб'єктів економічної діяльності органами виконавчої влади. У переліку завдань Слідчої комісії визначені у тому числі: встановлення причин, які сприяють порушенню прав підприємців, визначення винних у порушеннях закону і відправка матеріалів правоохоронним органам з метою притягнення до відповідальності винних.

"Бізнес сьогодні затиснутий в лещата влади, - заявляє голова профільного комітету. - Сотні підприємців звертаються в наш комітет із скаргами на дії чиновників, на неможливість протистояти державному беззаконню. Маски-шоу для представників малого і середнього бізнесу вже давно не розважальна передача".

За словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, "зараз підприємці масово здають свідчення про реєстрацію, ліквідовують свій бізнес, йдуть у тінь. Тому в понеділок на Погоджувальній раді я підніматиму питання про якнайскоріше створення слідчої комісії".

Вона повідомила, що своїх представників до складу комісії дали фракції БЮТ і НУ-НС. Блок Литвина, Комуністична партія і Партія регіонів своїх кандидатур не запропонували, сказала Н. КОРОЛЕВСЬКА.