Мінекономіки хоче ввести антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ

У Міністерстві економіки України 15 жовтня відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі під головуванням міністра економіки України Василя ЦУШКА, на якому розглядалося питання про початок перегляду антидемпінгових заходів стосовно імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, комісія також розглядала питання про продовження термінів спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну мінеральних добрив і феросплавів незалежно від країни походження і експорту.

У засіданні комісії взяли участь заступник міністра економіки Василь МАРМАЗОВ, представники інших міністерств і відомств. Як повідомляв УНІАН, під час переговорів щодо експорту українських труб в Росію натомість вирішили урізати мито і дозволити російській стороні вільно торгувати селітрою. 12 травня цього року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) відмінила антидемпінгові мита на імпорт російської аміачної селітри.