Відкриття міжбанку: долар - 7,9445/7,9510 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися невеликим підвищенням котирувань - 7,9445/7,9510 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2601/0,2604, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,0220/11,0335. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3874/1,3876 (п'ятниця - 1,4070/72).

У п'ятницю, 16 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.