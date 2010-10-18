Робоча група пропонує у проекті ПК збільшити терміни подачі податкової декларації

Робоча група з доопрацювання проекту Податкового кодексу пропонує змінити терміни надання податкової декларації: з податку на прибуток - один раз на рік (замість кварталу), зо податку на додану вартість - щокварталу (замість одного разу на місяць).

Про це УНІАН повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань митної і податкової політики.

"Під час доопрацювання проекту Податкового кодексу до другого читання в ньому з'явиться ряд положень, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування малого і середнього бізнесу", - заявив голова комітету Віталій ХОМУТИННИК.

За його словами, комітет пропонує впровадити для підприємств, які перебуватимуть на податкових канікулах, спрощений порядок ведення бухгалтерського і податкового обліків, а також спрощену форму податкової звітності з податку на прибуток. "Зокрема, для фізичних осіб-підприємців буде зменшена сума єдиного податку на суму витрат, понесених у зв'язку з придбанням касових апаратів. Якщо ціна касового апарату буде вища, ніж сума податку за місяць, зменшення податку діятиме той період, який потрібний для повної компенсації його вартості. Також слід зазначити, що для підприємців-користувачів касових апаратів буде збільшений оборот з 300 до 500 тис. грн., що, у свою чергу, стимулюватиме їх установку", - додав В. ХОМУТИННИК.

Як повідомляв УНІАН, проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.