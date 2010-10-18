Друге читання проекту Податкового кодексу відбудеться 4 листопада

Верховна Рада 4 листопада планує розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що через два дні завершується представлення пропозицій до проекту Податкового кодексу для підготовки його до другого читання.

В. ЛИТВИН повідомив, що у суботу він мав розмову з головою Комітету ВР з питань податкової політики Віталієм ХОМУТИННИКОМ, який запевнив, що над проектом Податкового кодексу плідно працюють. Голова ВР також попросив інші парламентські комітети приєднатися до цієї роботи.

Також, за словами В. ЛИТВИНА, по цьому документу необхідно знайти загальну точку зору з урядом. "Я прошу уряд, щоб ми працювали разом, для того, щоб на наступний пленарний тиждень, десь, орієнтовно, 4 листопада, ми могли вийти на розгляд цього питання. Але, у той же час, нам потрібна висока міра домовленості", - сказав В. ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.