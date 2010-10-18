Міжбанк закрився котируваннями 7,9505/7,9545 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9445/7,9510, до 12:00 ціни підвищилися 7,9485/7,9520. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 7,9505/7,9545 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2601/04, до 12:00 ціни піднялися 0,2603/05. На час закриття ціни досягли рівня 0,2607/09. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,4435 (+0,2335).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3830/1,4000. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0220/11,0335, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,0230/11,0295. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 11,0440/11,0515.