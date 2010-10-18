Уряд затвердив порядок використання коштів для модернізації системи управління держфінансами

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання в 2010 р. коштів стабілізаційного фонду для здійснення заходів щодо модернізації системи управління державними фінансами відповідно до нормативних документів ЄС, міжнародних стандартів і досвіду. Про це йдеться в постанові Кабміну №940 від 12 жовтня 2010 р.

Згідно з документом, кошти планується виділити на безповоротній основі і спрямувати на створення серверних приміщень Міністерства фінансів, ГоловКРУ і Державного казначейства; на придбання сучасних систем інженерного забезпечення з метою створення трансформаторних підстанцій для якісного електропостачання приміщень; додаткових систем для забезпечення автономного електропостачання з використанням стаціонарних дизель-генераторів; систем кондиціонування для серверних приміщень Мінфіну, ГоловКРУ і Державного казначейства.

Крім того, буде забезпечено фінансування прокладення додаткових телекомунікаційних каналів для забезпечення резервування системи передачі інформації та створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку одержувачів державних соціальних виплат і введення соціальних електронних карток, системи електронного документообігу, у фінансових і фіскальних органах, а також на легалізацію програмного забезпечення в органах державної влади Microsoft, Oracle та інших.