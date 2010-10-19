ЄБРР може увійти до капіталу "дочки" Lafarge

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може інвестувати до 100 млн. євро в статутний капітал компанії Lafarge Aggregates Eastern Europe, створюваної французьким виробником будівельних матеріалів Lafarge SA. Про це повідомляє Украънська правда.

У новій компанії будуть зосереджені операції Lafarge в Україні, Росії, Сербії, Білорусії і деяких інших країнах Східної Європи, зазначається у повідомленні.

Компанія, співвласниками якої стануть тільки ЄБРР і Lafarge SA у якості мажоритарного акціонера, буде купувати існуючі кар`єри кар`єри інертних матеріалів і цементні заводи, а також розвивати нові проекти (greenfield).

Рада директорів ЄБРР розгляне проект інвестування у статутний капітал Lafarge Aggregates Eastern Europe 14 грудня.

Всього у створення нової компанії буде вкладено до 300 млн. євро, відзначається в матеріалах ЄБРР.

Група Lafarge створена в 1833 році і є світовим лідером з виробництва будівельних матеріалів, зокрема, цементу, щебеню, бетону та гіпсу.

Lafarge володіє 2013 виробничими ділянками в світі, в ній працює 78 тис. співробітників у 78 країнах світу.

Група Lafarge вийшла на український ринок будівельних матеріалів в 1999 році.

На сьогодні Lafarge в Україні представлена трьома підрозділами: цементним заводом ВАТ "Миколаївцемент" (м. Миколаїв Львівської обл.), "Lafarge Щебінь України" і ЗАТ "Лафарж Гіпс України".