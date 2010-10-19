Пік виплати боргів України припадає на 2013 рік

Найбільші платежі Україною за державним боргом припадають на 2011 і 2013 роки - відповідно 53,5 млрд. гривень і 55,2 млрд. гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів у понеділок з посиланням на дані від 14 жовтня, передає Українська правда.

Згідно з ними, в 2012 році обсяг виплат також буде значним і становитиме 47,8 млрд. гривень, а в 2014-2015 роках він зменшиться до 39 млрд. гривень.

При цьому в 2011 і 2012 роках основний обсяг виплат припадає на внутрішній борг: відповідно 39,1 млрд. гривень і 27,6 млрд. гривень, тоді як у 2013 і 2014 роках - на зовнішній: відповідно 36,6 млрд. гривень і 23,5 млрд. гривень, а в 2015 роках виплати по них будуть майже рівні.

Розміщення короткострокових облігацій внутрішньої державної позики в 2010 році призвело до того, що в 2011 році виплати по них складуть 25,4 млрд. гривень, або майже половину всіх виплат за держборгом.

Якщо припустити, що Україна припинить запозичення, то в 2016 році обсяг її виплат з держборгу скоротиться до 25,8 млрд. гривень, в 2017 році - до 24,7 млрд. гривень.

Наприкінці наступного десятиліття країні необхідно буде виплатити по 19 млрд. гривень в 2018 і 2019 роках і 22,4 млрд. гривень в 2020 роках.

Після цього щорічні виплати впадуть до 4,6-4,1 млрд. гривень на 2020-2021 роках і 2,3-1 млрд. гривень - в 2023-2029 роках.

З 2030 року зі 2038 виплати поступово зменшуються з 0,9 млрд. гривень до 0,4 млрд. гривень, в 2039 впадуть до 0,1 млрд. гривень, після чого єдину велику виплату Україна повинна буде здійснити МВФ в 2060 році - 15,3 млрд. гривень.