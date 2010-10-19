Японія погрожує порушити на міжнародному рівні питання про країни, які занижують курси нацвалют
Міністр фінансів Японії Есіхіко Нода пригрозив сьогодні, що підніме на міжнародному рівні питання про країни, які, за його словами, свідомо занижують курси своїх валют для отримання торговельних вигод, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.
На прес-конференції в Токіо міністр у зв'язку з цим особливо говорив про Китай. Нода закликав його послідовно провести реформу, щоб дозволити юаню швидше зміцнюватися по відношенню до долара та інших валют.
За словами міністра, передає ІТАР-ТАРС питання про валютні курси буде в центрі дискусії на нараді голів фінансових відомств і центробанков двадцяти провідних країн світу, яке пройде у п'ятницю-суботу в Південній Кореї. "Японія, - сказав він, - не може закривати очі на крайню нестабільність валютних ринків і вживе рішучих заходів у разі потреби".
Курс ієни по відношенню до американського долара зараз знаходиться на найвищому рівні за останні 15 років. Це послаблює позиції японського бізнесу, оскільки підриває конкурентоспроможність його товарів і скорочує прибутки від операцій за кордоном при перерахунку в національну валюту.