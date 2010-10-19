Місія МВФ відвідає Україну 3-15 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА відвідає Україну 3-15 листопада для проведення дискусії щодо першого кредиту stand - by, схваленого в липні цього року.

Про це сказано на сайті МВФ з посиланням на постійного представника Фонду в Україні Макса АЛЬЄРА.

Як нагадують в МВФ, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми заходів з економічної перебудови і реформ.

Як повідомляв УНІАН, термін дії програми складає 2,5 роки. Кошти передбачають залучити під ставку 3,5% річних.

Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікують у грудні, проте, для цього необхідно виконати усі параметри програми співпраці з МВФ.