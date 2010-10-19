Експерт: долар на міжбанку здолав позначку 7,95 грн.

Долар на міжбанківському валютному ринку у понеділок, 18 жовтня, здолав позначку 7,95 грн.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що у понеділок міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9505-7,9545 грн./дол.: гривня подешевшала до долара на 0,1%. Таким чином долар зараз дуже близький до локального піку 7 вересня 2010 року - саме того дня Національний банк України почав здійснювати інтервенції на підтримку гривні, підкреслив аналітик.

На думку О. БЛІНОВА, Нацбанк підтримуватиме політику де-факто фіксованого курсу до кінця 2010 року, і істотних стрибків курсу гривні до долара в цей період не буде. Курсовий орієнтир на 12-місячну перспективу перебуватиме на рівні 8,00 грн./дол., прогнозує аналітик.

О.БЛІНОВ також сказав, що у понеділок міжбанківський ринок закрився котируваннями 11,0440-11,0515 грн./євро: гривня зміцнилася до євро на 1,3%.