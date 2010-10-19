Експерт: ціна золота досягла нового історичного максимуму і продовжить рости

Світова ціна на золото на минулому тижні досягла нового історичного максимуму.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Володимир СКИДАН.

За його словами, на найбільшому нью-йоркському "золотому" ринку за тройську унцію давали 1386 доларів. Попит на золото посилився після того, як на біржах з'явилася інформація про збільшення Китаєм закупівель золота у валютні державні резерви з метою скоротити залежність від долара.

Як підкреслив В. СКИДАН, золото перетворилося на третю світову резервну валюту після долара і євро, і ціни на нього продовжать рости. На поточному тижні банк Goldman Sachs опублікував прогноз, згідно з яким до жовтня 2011 року ціна тройської унції досягне 1650 доларів. Золото стало одним з кращих вкладень цього року. У звітах аналітиків все частіше звучать прогнози: 1500 або $2000 доларів за унцію.

Експерт зазначив, що золото традиційно вважається антиінфляційним активом. Розбухаючий бюджетний дефіцит у США в комбінації з високим безробіттям і проблемами в житловому секторі викликає справедливі підозри, що американська монетарна влада готова запустити друкарський верстат у будь-який момент. Очевидно, що ситуація, яка склалася, дуже сприятлива для подальшого зростання цін. У Європі велика ймовірність реструктуризації суверенних боргів, а адміністрація США напередодні виборів серйозно обговорює нові заходи податкового стимулювання.

Окрім цього, пояснив В. СКИДАН, "ціна на золото історично демонструє зворотну залежність від процентних ставок. Іншими словами, вона росте, коли ставки падають, і навпаки. Золото не генерує процентного доходу і стає привабливим для інвесторів, тільки коли прибутковість за альтернативнмих низькоризиковими вкладеннями виявляється мінімальною. Відповідно, ціна на золото росте особливо швидко у ті моменти, коли реальні облікові ставки за мінусом інфляції стають негативними. Саме це явище ми і спостерігаємо в цей момент".

Як повідомив експерт, ціни на золото на українському ринку на минулому тижні варіювалися в межах 349/356 грн. за грам у зливках від 100 до 1000 грамів.