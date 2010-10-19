Українці за півроку отримали понад мільярд доларів переказів

Загальна сума переказів, які прийшли в Україну у першому півріччі 2010 року склала $1,15 млрд. Це на 13% більше, ніж за цей же період минулого року, пише Дєло.

За січень-червень цього року українці за допомогою 22-х систем міжнародних грошових переказів отримали $1,15 млрд. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Такі дані "ДЄЛУ" надали в Національному банку України. Регулювальник зазначає, що з України населення відправило до 7 разів менше - всього $163 млн.

З використанням усього п`яти систем грошових переказів у першому півріччі в Україну прийшло 79,5% від загальної суми переведень.

У цю п`ятірку увійшли американська система переведень Western Union, її частка ринку склала 42,5%, російська система "Юністрім" - 12% ринку, американська MoneyGram - 11% і російські Migom - 8%, Contact - 6%.

У першому півріччі цього року, країною-лідером у відправці грошей в Україну залишалася Росія. З неї українці отримали 47% усіх коштів, за Росією йде США - 10%, Італія - 7%, Іспанія - 5% і Португалія - 3%.

Розподіл пунктів отримання грошей, відправлених з України, небагато інший: Росія - 41%, Грузія - 6%, Вірменія - 4%, США - 4%, Узбекистан - 4%.

У НБУ зазначають, що у першому півріччі цього року спостерігалася тенденція по збільшенню об`ємів переказів у російських рублях. Сума таких переказів в Україну і з неї порівняно з першим півріччям минулого року збільшилася майже у два рази. Українці отримали 4,1 млрд. і відправили 651,8 млн. російських рублів.

Збільшився також середній розмір переказів. В Україну стали присилати на $5 більше, ніж в першому півріччі 2009 року, а з України - на $42 більше. Середній розмір переказів в Україну склав $480, а з України $506.