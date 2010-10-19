Міжбанк: до 12:00 котирування по долару піднялися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9480/7,9540, до 12:00 ціни піднялися 7,9525/7,9560 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2613/17, до 12:00 ціни знизилися 0,2611/13. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 30,4201 (- 0,0234).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3908/10, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0435/11,0545, до 12:00 ціни пішли вгору 11,0635/11,0705.