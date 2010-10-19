Нацбанк затвердить принципи фінансової політики у 2011 р. після прийняття ПК та бюджету

Затвердження основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік стане можливим після прийняття Податкового кодексу і Державного бюджету наступного року.

Про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні журналістам під час інвестиційного форуму "Україна: на шляху в безхмарне майбутнє"?

"Рада НБУ збереться, схвалить і прийме рішення стосовно основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік після прийняття Податкового кодексу. Я прогнозую, що після того, як ми побачимо остаточний варіант бюджету, який буде розрахований на новій податковій базі, Рада НБУ матиме можливість дати свої прогнозні оцінки щодо тих змін, які необхідно внести до грошово-кредитної політики", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Характеризуючи нинішню макроекономічну ситуацію в країні, голова Ради НБУ зазначив, що рівень інфляції, яку має зараз Україна, не містить монетарної складової. Одним з основних чинників зростання інфляції П. ПОРОШЕНКО назвав зовнішні причини.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 листопада планує розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу. Проект ПК парламент прийняв у першому читанні 7 жовтня 2010 року.