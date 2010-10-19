Ціна золота у 2011 році може досягнути 1400 дол. за унцію - UBS

Аналітики UBS підвищили прогноз цін на золото у 2011 році на 8% до 1400 доларів за унцію з 1295 доларів за унцію, сказано в опублікованому у вівторок огляді інвестбанка, повідомляє РІА Новини.

Експерти банку вважають, що середня ціна золота у 2010 році складе 1228 доларів за унцію проти попереднього прогнозу в 1205 доларів, у 2012 році - 1250 долара (зростання на 6% до попереднього прогнозу), у 2013 році - 1150 доларів (зростання на 5%).

У звіті зазначають, що вражаюче зростання цін на золото, яке спостерігають з середини серпня, головним чином було викликане очікуваннями подальшого і тривалого послаблення валют. Між тим, висхідний тренд цін на золото підтримає ріст попиту на метал.

У минулу п'ятницю аналітики з J.P. Morgan Chase & Co. також переглянули свої прогнози вартості золота на 2011 рік у бік підвищення до 1400 доларів за унцію замість 1250 доларів, як прогнозували раніше.