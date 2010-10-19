Регулювання цінової надбавки на товари може призвести до тінізації торгівлі – експерт

Ініціатива Міністерства економіки України ввести регулювання цінової надбавки на соціально значущі товари може призвести до відходу торгівлі у тінь.

Таку думку висловив керівник Експертної комісії з питань агропромислового комплексу партії "Сильна Україна" Владислав АТРОШЕНКО, повідомила УНІАН прес-служба партії.

За словами В. АТРОШЕНКА, ефект від заходів, вказаних у проекті постанови Мінекономіки "Про деякі питання ціноутворення на окремі види товарів для основних соціальних і демографічних груп населення", може бути нульовим. "Більше того, це може привести до того, що торгівля піде в тінь - легітимна торгівля буде паралізована, а товарні потоки будуть переведені на чорний ринок", - вважає експерт.

На думку В. АТРОШЕНКА, витрати суб'єктів ринку на рекламу, просування і логістику товарів можуть перевищувати 5-10%. "Правильнішим було б регулювати рентабельність, а не цінову надбавку. На жаль, Мінекономіки вирішило максимально спростити собі завдання з контролю за ціноутворенням, що не лише не дасть позитивного ефекту, але ще більше посилить проблему тінізації української економіки", - вважає експерт.

За його словами, уряду також необхідно встановити чіткі терміни розрахунку торговельних мереж за поставлену продукцію. "Якби торговельні мережі змусили розраховуватися не пізніше за десятиденний термін з моменту постачання соціально значущих товарів, це б понизило накладні витрати і тиск банківських відсотків на виробників і постачальників", - зазначив В. АТРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України пропонує ввести для продавців пшеничного і житнього борошна, хліба, макаронних виробів, цукру і соняшникової олії граничну поставко-збутову надбавку в розмірі до 5% від гуртово-відпускної ціни виробника або імпортера. Для роздрібних продавців вона може скласти до 10%.