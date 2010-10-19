Експерт зі світовим ім’ям закликає українську владу до гнучкішої валютної політики

Українській владі необхідно проводити гнучкішу валютну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на інвестиційному форумі, організованому групою компаній "Інвестиційний Капітал Україна", професор економіки в Stern School of Business Університету Нью-Йорка Нуріель РУБІНІ, який передбачив фінансову кризу в США і її причини.

За його словами, гнучкіший валютний курс, який передбачає певну девальвацію вітчизняної валюти, дозволить посилити конкурентоспроможність української економіки. У зв'язку з цим експерт зазначив, що сьогодні більшість країн світу проводитимуть девальваційну політику по відношенню до своїх валют для підтримки експортерів.

У той же час, Н. РУБІНІ застеріг, що подібна практика надалі може привести країни до торговельних воєн, у першу чергу, між США і Китаєм. Експерт також сказав, що на сьогодні в українській економіці спостерігаються ознаки стабілізації. Проте, за його словами, у другому півріччі 2010 року можна буде спостерігати уповільнення її зростання на тлі подібних процесів в економіках розвинених країн.

У зв'язку з цим Н. РУБІНІ зазначив, що економіки країн Східної Європи, у тому числі і України, і надалі продовжують залишатися під сильним впливом ситуації на світових ринках. За його словами, поліпшити ситуацію зможе прискорення реформ в Україні зокрема, проведення фіскальної реформи і, як наслідок, створення стійкої до зовнішніх впливів вітчизняної економіки.