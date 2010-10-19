ВР внесе зміни в законодавство з удосконалення процедури банкрутства

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо вдосконалення процедури банкрутства і особливостей ліцензування діяльності арбітражних керівників).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 250 з 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонують внести зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом", якими передбачено, що Державний орган з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом, і здійснює супровід процедури банкрутства; встановлює порядок призначення арбітражних керівників для виконання повноважень розпорядників майна, які управляють санацією, ліквідаторів державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, а також порядок припинення повноважень таких арбітражних керівників;

встановлює порядок призначення розпорядників майна для виконання повноважень керівників державних підприємств або підприємств у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

призначає арбітражних керівників для виконання повноважень розпорядників майна, що управляють санацією, ліквідаторів державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, а також припиняє повноваження таких арбітражних керівників; призначає в передбачених цим Законом випадках розпорядників майна для виконання повноважень керівників державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

організовує систему підготовки арбітражних керівників;

здійснює ліцензування здійснення господарської діяльності арбітражних керівників (розпорядників майна, які управляють санацією, ліквідаторів);

веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких почато провадження у справі про банкрутство, встановлює форму представлення арбітражним керівником інформації, необхідної для ведення вказаної бази даних; встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану державних підприємств і підприємств, в статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, і організовує його проведення щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства або приховування стійкої фінансової неспроможності;

встановлює форму планів санації і мирових угод;

погоджує плани санації і мирові угоди державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

готує на запити судів, прокуратури або іншого уповноваженого органу заключення про наявність ознак прихованого, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; готує і подає на затвердження Кабінету міністрів України типові документи щодо здійснення процедур банкрутства.

Також законопроект пропонує визначити вимоги до кандидата на отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності арбітражних керівників (розпорядників майна, які управляють санацією, ліквідаторів)

Крім того, передбачено, що арбітражний керівник повинен один раз за два роки дії ліцензії підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, про що видається відповідне посвідчення, копію якого він зобов'язаний подати за десять днів до закінчення кожного дворічного терміну державному органу з питань банкрутства.

Арбітражний керівник, який здійснює на підприємстві повноваження керівника санацією, може одночасно виконувати повноваження розпорядника майна, який управляє санацією або ліквідатора не більше ніж на п'яти підприємствах-боржниках. Для державних підприємств або підприємств, у статутних фондах яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, розпорядник майна, який управляє санацією, ліквідатор призначається державним органом з питань банкрутства.

Здійснення арбітражним керівником повноважень розпорядника майна, який управляє санацією або ліквідатора без ліцензії або після її анулювання не допускається.

Крім того, проектом закону визначено, як здійснюватиметься контроль над діяльністю арбітражних керівників (розпорядників майна, які управляють санацією, ліквідаторів).