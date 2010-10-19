Митники з початку року порушили 312 карних справ про контрабанду на 633,5 млн. грн.

У січні-вересні 2010 року митники порушили 312 кримінальних справи про контрабанду на суму 633,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

Із загальної кількості порушених кримінальних справ 127 (40%) - це справи про контрабанду товарів на загальну суму 574,4 млн. грн., що на 37% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 р. (101 справа, на суму 212,3 млн. грн.).

Кількість кримінальних справ, у яких предметами контрабанди були наркотичні засоби, - 98, транспортні засоби - 38, зброя - 28, історико-культурні цінності - 25.

У січні-вересні кількість виявлених фактів незаконного переміщення наркотиків виросла на 124 (15%) порівняно з аналогічним періодом 2009 р., кількість порушених у зв'язку з цим кримінальних справ - на 15 (18%).