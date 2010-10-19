Тимошенко буде ініціювати акції протесту у разі прийняття нового ПК

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО ініціюватиме акції протесту у разі прийняття нового Податкового кодексу.

Про це вона сьогодні повідомила в Дніпропетровську під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу міста.

"Якщо Податковий кодекс у Верховній Раді буде прийнятий (а усе йде до того), треба повставати і натискати на владу", - сказала лідер "Батьківщини".

Ю. ТИМОШЕНКО зазначила, що слід об'єднатися опозиції - справжній опозиції, а не "кишеньковій", а також громадським рухам з метою тиску на владу.

Ю. ТИМОШЕНКО закликала присутніх "не опускати руки" і боротися.

Лідер "Батьківщини" поклала відповідальність за розробку нового Податкового кодексу на віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА. За словами Ю. ТИМОШЕНКО, новий Податковий кодекс захищає великі банки України і корпорації і руйнує малий і середній бізнес.

Ю. ТИМОШЕНКО також наголосила, що нині у ВР є проекти Податкового кодексу і 18 законодавчих актів на підтримку підприємництва.