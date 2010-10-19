Закриття міжбанку: долар - 7,9485/7,9535 грн., євро - 11,0405/11,0535

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9540, до 12:00 ціни піднялися до 7,9525/7,9560. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 7,9485/7,9535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2613/0,2617, до 12:00 ціни знизилися до 0,2611/0,2613. До закриття ціни досягли рівня 0,2610/0,2612. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,4199 (- 0,0236).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3908/1,3910, а до 15:00 впали до 1,3858/1,3860. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0435/11,0545, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0635/11,0705. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали до рівня 11,0405/11,0535.