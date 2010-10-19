ВР визначила головного розпорядника бюджетних коштів

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 246 з 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесені зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", Державне агентство України з управління національними проектами визначене при цьому головним розпорядником бюджетних коштів, йому виділені кошти об'ємом 24,7 млн. гривень за бюджетними програмами.

Зокрема, передбачено 4,7 млн. гривень для забезпечення діяльності апарату Агентства.

Також передбачено 20,0 млн. гривень для забезпечення підготовки техніко-економічних обгрунтувань пріоритетних національних проектів, їх популяризації і просування.

Цей законопроект тільки сьогодні був внесений до порядку денного сесії і відразу проголосований у першому читанні і як закон. Заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО зазначив, що ухвалення такого закону є "рішенням неправильним і шкідливим, оскільки ми створюємо прецедент", як фінансувати народних депутатів, які "змінили свою політичну позицію".

Він підкреслив, що у цій структурі працюватимуть два народні депутати (прізвища він не уточнив - УНІАН), які "останнім часом змінили свою політичну лінію і сказали, що вони усе життя чекали, коли прийде президент Віктор ЯНУКОВИЧ, правда чекали хтось в апараті ЮЩЕНКА, а хтось ще в інших апаратах".

М. ТОМЕНКО підкреслив: "Мене запитують, скільки вартує змінити політичну позицію в парламенті. Розділите 25 мільйонів на двох народних депутатів і отримаєте ціну депутата, який змінив свою позицію". М. ТОМЕНКО вважає, що за ситуації, коли людям збільшують пенсії "на 7 гривень" виникає питання: "Які класики приходять в цю структуру, що Верховна Рада кинула усі справи і дає їм 25 млн. грн.". Він нагадав, що ці гроші мають бути витрачені до кінця року, тобто тільки на зарплату апарату цієї структури за 2 місяці мають бути витрачені 4 млн. 700 тис. грн.

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ сказав, що, проголосувавши за цей зако, парламент фактично проголосував за фінансування партії ПОРА. Він підкреслив, що сьогодні в державі досить структур, які можуть займатися новими проектами. Він наголосив, що у нього немає потреби виділяти кошти Укрнацпроекту. "Це є фінансуванням партії ПОРА. Повертаємося у 2004 рік, можу поаплодувати хлопцям - красиво відстояли на Майдані", - сказав Т. ЧОРНОВІЛ.