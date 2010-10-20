Мінфін залучив до бюджету 0,504 млрд. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на аукціоні 19 жовтня залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 504,105 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від реалізації облігацій із терміном погашення 19 січня 2010 року (термін обігу – 91 день) і прибутковістю 5,5% річних до бюджету вдалося залучити 69,053 млн. грн., із терміном погашення 22 червня 2011 року (термін обігу – 245 днів) і прибутковістю 7% – 42,98 млн. грн., із терміном погашення 21 березня 2012 року (термін обігу – 518 днів) і прибутковістю 10,75% – 392,07 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України у вересні ц.р. надійшло 1 млрд. 547,69 млн. грн. (із початку року – 34 млрд. 110,66 млн. грн.).